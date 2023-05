Em um jogo marcado pela confusão generalizada no apito final, o Tupi perdeu por 1 a 0 para o Nacional de Muriaé, na noite desta quarta (10), no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé. O gol da partida foi marcado pelo atacante Igor Baldio, que saiu do banco direto para as graças da torcida.

O início da partida foi bem truncado, com muitas faltas. O Nacional chegava com perigo e o Tupi respondia na mesma moeda. O Galo Carijó chegava com perigo pela esquerda, criando boas oportunidades e quase abriu o placar com Bruno Boca que acabou parando nas mãos do arqueiro Igor Rayan. A equipe da casa marcava bem e dificultava a vida do Tupi, principalmente durante a saída de bola. Em um contra-ataque quase mortal, o Nacional parou nas mãos de Pedro, que fez uma excelente defesa e evitou a mudança no placar para o time da casa. Em um erro na saída de bola, pela intermediária da área, o NAC quase abriu o placar mais uma vez. A bola tirou tinta do travessão. A equipe juiz-forana não conseguia criar jogadas e teve dificuldades em impor seu estilo de jogo por conta da marcação forte do Nacional.

O começo da etapa final não foi diferente do primeiro tempo. Jogo truncado, com a marcação pesada de ambas as equipes. O salvador do Nacional saiu do banco. Igor Baldio, entrou na partida aos 12 minutos da etapa final e 8 minutos depois, aos 20 minutos, após uma cobrança de escanteio, o atacante subiu no terceiro andar, e, como o grande Dadá Maravilhava ensinou, colocou o queixo no ombro, cabeceou a bola e balançou as redes em Muriaé. O Tupi até tentou pressionar e ao final da partida teve uma grande oportunidade de gol, com Romário, que finalizou na trave. Caminhando pra o fim da partida, o Galo Carijó ainda reclamou de pênalti não marcado pela árbitra Francielly, após uma finalização de Kassinho bater na mão do marcador do NAC.

Ao fim da partida uma confusão generalizada tomou conta do gramado e seguiu para os vestiários. Segundo informações da súmula da partida, o atleta do Nacional Uesles, começou a confusão. O Tupi informou em seu site oficial que o jogador teria dado um soco no rosto do massagista do clube, Misael, tal ação não foi retrata na súmula. A confusão continuou na saída dos vestiários e a Polícia Militar precisou intervir fazendo uso de spray de pimenta. Na confusão Eberson e Romário, jogadores do Tupi, foram expulsos. O preparador de goleiros João Paulo Rinco e o massagista Misael também foram expulsos. Veja a súmula completa aqui.

O próximo compromisso do Galo Carijó é neste sábado (13) contra o Aymorés de Ubá, às 15h30 no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio em Juiz de Fora.

FICHA TÉCNICA

NACIONAL



Igor Rayan (Neto Bonini), Osvaldir, João Gabriel, Uesles, Fabinho, Matheus Carioca, Marquinhos do Sul, Magno (David), João William (Marcos Bento), Pedrinho (Igor Badio), Abner (Guilherme). Técnico: Brancão

TUPI



Pedro, Adson, Yann, Roberto Júnior, Bruno Boca, Araruama (Kassinho), Gean Miller (Romário), Eberson (Jones Carioca), Léo Reis, Fabinho (Felipe Araújo), Jonathan Chula. Técnico: Flávio Tinoco

Gol: Igor Baldio (Nacional) 20' 2T

Cartões Amarelos: Pedrinho (Nacional) 14' 1T | Adson (Tupi) 40' 1T | Fabinho (Nacional) 41' 1T| Pedro (Tupi) 14' 2T | Igor Badio (Nacional) 19' 2T | Osvaldir (Nacional) 22' 2T | Uesles (Nacional) 31' 2T | Neto Bonini (Nacional) 52' 2T

Cartões Vermelhos: Uesles (Nacional) , Eberson (Tupi), Romário (Tupi)

Árbitro: Francielly Fernanda Lima de Castro

Árbitro Assistente 1: Emílio Junio Nascimento Santos

Árbitro Assistente 2: Tiago Moreira Lopes

Quarto Árbitro: Thiago Juliano Maia Barbosa

Local: Estádio Soares de Azevedo, Muriaé/MG

Hora: 20h