No sábado (13) e domingo (14) a linha 517 atenderá, respectivamente, às demandas referentes às partidas disputadas entre Tupi x Aymorés, às 16h de sábado, e Tupynambás x Nacional, às 10h30 de domingo, que acontecerão no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio.

No sábado serão realizadas viagens nos horários de 14h30 e 15h30, com saída da Av. Pres. Itamar Franco, 992 (em frente ao Procon), seguindo para a Av. Eugênio do Nascimento, Estádio Municipal. Os veículos permanecerão aguardando o término da partida no ponto final do Estádio para retornar com os torcedores.

Já o jogo realizado no domingo, o ônibus terá saída da Av. Pres. Itamar Franco, 992 (em frente ao Procon), às 9h e 10h, e seguirá para Av. Eugênio do Nascimento, Estádio Municipal. Os veículos permanecerão aguardando o término da partida no ponto final do Estádio para retornar com os torcedores.

Os horários poderão ser ajustados em virtude de atrasos da partida ou por quaisquer motivos que venham interferir na saída dos torcedores do Estádio.