Em nota publicada em seu perfil oficial nesta quinta-feira (11), o time de futebol estadunidense Colorado Rapids confirmou que está ciente dos relatórios sobre o jogador brasileiro e juiz-forano, Max Alves, que atua como meia, indicam a conexão dele com jogos de azar esportivos. No mesmo comunicado, o time informa que removeu Max de todas as atividades da equipe, enquanto a Major League Soccer (MLS) conduz uma investigação sobre o assunto. "Levamos assuntos dessa natureza a sério e procuramos sempre proteger a integridade do jogo", diz a nota.

A informação de que o nome de Max está presente em uma lista de atletas que aceitou se envolver em lances manipulados, para obter ganhos em apostas esportivas foi revelado pelo Jornal O Globo, em reportagem publicada nessa quarta-feira (10), na qual mostra uma planilha, relativa à Operação Penalidade Máxima, realizada pelo Ministério Público de Goiás. O documento inclui nomes que não foram citados anteriormente e, conforme apuração do O Globo, indicavam sinais a ser pagos antecipadamente aos jogadores. O nome de Max aparece junto de outros jogadores como Vitor Mendes, Nino Paraíba e Paulo Miranda, que já haviam sido citados em outros trechos do processo.

Max Alves já atuou no Flamengo e despontou para o futebol no Tupi. Ele, supostamente, teria embolsado R$10 mil de sinal para receber um cartão amarelo no jogo do dia 17 de setembro. Ao todo, ele receberia R$35 mil pelo ato. O assunto ainda é investigado pelo Ministério Público de Goiás. As informações disponíveis sobre os outros jogadores envolvidos está no site da instituição.

A Acessa.com entrou em contato com o empresário de Max para obter um posicionamento do jogador sobre o assunto, mas ele preferiu não se manifestar

INFORMAÇÕES DESENCONTRADAS

Na imagem divulgada pelo Jornal O Globo, os investigados garantem que Max está dentro do esquema em uma conversa no dia 04 de outubro de 2022, porém o atleta não recebeu nenhum cartão amarelo nesse mês, de acordo com o portal OGol, e fez somente duas partidas em outubro, quando a temporada foi finalizada. Ainda, de acordo com o portal, em 2022 o jogador tomou 6 cartões amarelos em 31 jogos. Já em 2023 foram 3 cartões amarelos em 10 jogos.

