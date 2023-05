SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Ana Paula Borgo, jogadora de vôlei com passagem pela seleção brasileira, morreu na tarde desta quinta-feira (11) aos 29 anos. Ela havia descoberto um câncer no estômago no ano passado.

Ela nasceu em outubro de 1993 em Bauru, cidade do interior de São Paulo.

A jogadora iniciou no vôlei no Luso/Iesb/Preve/Beneplan e passou por clubes como São Caetano, Pinheiros, Vôlei/Nestlé e Praia Clube antes de atuar na Itália e na Turquia. O Barueri seria seu próximo clube, mas ela não chegou a entrar em quadra pela equipe.

Ana Paula defendeu a seleção no juvenil, no sub-23 e no profissional. A oposta participou de competições importantes pelo Brasil, como a Liga das Nações e os Jogos Pan-Americanos.

Na vida pessoal, era casada com Carlos Guedes. Os dois, inclusive, completaram cinco anos de matrimônio nesta semana.

A paulista descobriu o câncer entre agosto e setembro do ano passado ?a doença foi detectada durante a realização de exames médicos de pré-temporada do Barueri. Ela foi afastada e não jogou mais.

Em março deste ano, foi anunciada como a primeira jogadora contemplada pelo Fundo Especial de Apoio aos Atletas, programa de auxílio emergencial da CBV (Confederação Brasileira de Voleibol).