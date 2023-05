SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Coritiba e Vasco fizeram jogo morno na noite desta quinta-feira (11) e ficaram apenas no empate por 1 a 1, no Couto Pereira, pela quinta rodada do Brasileiro.

Zé Roberto abriu o placar para o Coritiba no primeiro tempo, mas Erick Marcus deixou tudo igual para o Vasco na etapa final.

O resultado aumentou a sequência ruim das equipes. O Vasco chegou ao quarto jogo seguido sem vencer. O Coxa, por sua vez, soma 11 duelos sem vitória.

Com o resultado, o time carioca chegou aos seis pontos e assumiu a 14ª colocação do Brasileirão. O Coritiba tem dois e aparece no 19° lugar.

O Vasco volta a campo no próximo domingo (14), quando recebe o Santos, às 16h (de Brasília). O Coritiba, no mesmo dia, faz o clássico contra o Athletico-PR, mas às 18h30, na Arena da Baixada. Os dois duelos valem pela sexta rodada do Brasileiro.

CORITIBA

Gabriel; Natanael, Henrique, Bruno Viana, Thiago Dombroski (Chancellor) e Victor Luis (Matheus Bianqui); Liziero, Bruno Gomes e Boschilia (Kaio Cesar); Zé Roberto (William Pottker) e Robson (Marcelino Moreno). T.: Antonio Carlos Zago

VASCO

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Léo, Robson e Lucas Piton; Rodrigo (Galarza), Andrey Santos (Figueiredo) e Jair; Gabriel Pec (Orellano), Alex Teixeira (Erick Marcus) e Pedro Raul (Cauan Barros). T.: Maurício Barbieri

Local: Couto Pereira, em Curitiba-PR

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Rafael da Silva Alves (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Zé Roberto, Natanael (CTB), Galarza (VAS)

Gols: Zé Roberto (48'/1°T), Erick Marcus (31'/2°T)