SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O Botafogo mostrou futebol de líder, atropelou o Corinthians por 3 a 0 com direito a olé no Nilton Santos e manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. De quebra, os cariocas afundaram de vez os paulistas em uma crise que parece interminável. Tiquinho Soares marcou duas vezes, e Eduardo completou o placar.

O resultado recolocou o time de Luís Castro no topo da tabela com 15 pontos ? ontem, o Palmeiras havia ultrapassado os cariocas com vitória sobre o Grêmio. O time de Vanderlei Luxemburgo, por outro lado, estacionou na 16ª posição com apenas quatro pontos e, pelo saldo, está fora da zona de rebaixamento.

No 1° tempo, só deu Botafogo: embalada por seu torcedor, a equipe abriu o placar aproveitando a fragilidade corintiana na bola alta e comandou, com muita tranquilidade, as principais ações até o intervalo. O goleiro Lucas Perri, por exemplo, precisou trabalhar apenas uma vez.

A metade final continuou com os donos da casa envolvendo o rival, que até ameaçou uma reação, mas mostrou nervosismo e acabou engolido por um adversário fogoso e que marcou mais duas vezes no Nilton Santos.

Botafogo e Corinthians voltam a campo no domingo (14). Os cariocas encaram o Goiás fora de casa, enquanto os paulistas têm pela frente o clássico contra o São Paulo.

BOTAFOGO

Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas (Lucas Fernandes), Gabriel Pires (Tchê Tchê) e Eduardo; Júnior Santos (Luis Henrique), Victor Sá (Matías Segovia) e Tiquinho Soares (Janderson). T.: Luis Castro

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Murillo, Gil e Fábio Santos (Bruno Méndez); Roni, Maycon (Barletta) e Matheus Araújo (Giuliano); Adson (Wesley), Róger Guedes e Yuri Alberto. T.: Vanderlei Luxemburgo

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Igor Junio Benevenuto (MG)

Cartões amarelos: Cuesta (BOT); Fábio Santos, Gil (COR)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Tiquinho Soares (BOT), aos 11 min do 1° tempo e aos 18 min do 2° tempo; Eduardo (BOT), aos 33 min do 2° tempo