SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A skatista brasileira Rayssa Leal não se cansa de ganhar títulos e conquistou mais uma medalha de ouro nos X-Games.

A skatista participaria da final do street feminino nos X-Games do Japão na madrugada deste sábado (13). A competição na cidade de Chiba, no entanto, foi cancelada devido à chuva.

A organização decidiu, então, utilizar os resultados das eliminatórias para determinar a classificação final da prova.

Rayssa Leal teve o melhor desempenho nas eliminatórias, com um total de 88,33 pontos. A atual campeã olímpica, Momiji Nishiya, ficou em segundo lugar, com 86,66 pontos.

O pódio foi completado por outra skatista japonesa, Rizu Akama, que obteve 83,66 pontos.

É a segunda vez que Rayssa leva os X-Games, a competição mais importante do skate. Sua última conquista do campeonato foi no ano passado.