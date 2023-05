SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo enfrenta o Corinthians neste domingo (14), às 16h, em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor tenta quebrar o tabu na Neo Química Arena, onde ainda não venceu um jogo contra o rival, mas coleciona empates contra o timão.

Em suas ultimas partidas -em três clássicos- os dois times ficaram no empate. O Corinthians venceu o Majestoso, pela última vez, em dezembro de 2020, por 1 a 0, pelo Brasileiro.

Desde a inauguração da Neo Química Arena, em 2014, Corinthians e São Paulo já se enfrentaram 16 vezes, com dez vitórias do Timão e outros seis empates.

Para o clássico, o Corinthians entra em campo com pressão depois de seus últimos resultados negativos. Sob o comando do técnico Luxemburgo, o time ainda não conseguiu uma vitória em seus partidas e está em 16º lugar na tabela do campeonato.

O Corinthians não vai contar com os jogadores Balbuena, Du Queiroz e Júnior Moraes. Ambos seguirão uma programação específica de treinos e não serão mais relacionados para os jogos.

O paraguaio Balbuena tem contrato até o fim de junho e perdeu a titularidade para Bruno Méndez nos últimos jogos. Du Queiroz já está negociado e defenderá o Zenit a partir de julho. Já Júnior Moraes acumulou problemas envolvendo lesões e não conseguiu uma sequência na equipe. O contrato do atacante expira em dezembro.

O rival, em situação contrária, tem conseguido resultados positivos no Campeonato Brasileiro após a entrada de seu novo comandante, Dorival Júnior. No total, foram três vitória e três empates, além de levar apenas um gol nos últimos sete jogos.

Estádio: Neo Química Arena, em Itaquera (SP)

Horário: Às 16h deste domingo (14)

Árbitro: Raphael Claus.

Transmissão: Premiere, TV Aberta (Globo) e streaming