SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nos minutos finais da vitória sobre o Flamengo, a torcida começou a gritar o nome do português Luis Castro. Era algo inédito para o treinador no clube. As faixas de cobrança, constantes até há alguns meses, transformaram-se em mensagens de incentivo.

Bem-vindos ao Botafogo do Campeonato Brasileiro de 2023, o líder que está prestes a fazer história. Neste domingo (14), às 18h30, no estádio da Serrinha, a equipe visita o Goiás. Se vencer, terá seis vitórias nas seis primeiras rodadas da competição. Isso jamais aconteceu na era dos pontos corridos, iniciada em 2003.

"Isso representa trabalho, dedicação, de sacrifício, representa a dedicação total dos jogadores, da torcida. Significa tudo isso. Quando temos talento e quando temos talento aliado ao trabalho e coragem, essa mistura dá origem ao sucesso", disse Castro, que confessa não ter escutado os gritos em sua homenagem puxados pelos torcedores.

O ponto baixo da temporada do time aconteceu com uma conquista. O Botafogo venceu a Taça Rio, um torneio de baixa relevância, reservado para os que não conseguiram avançar para as fases finais do Campeonato Carioca. Os jogadores não comemoraram e o capitão Marçal sequer ergueu o troféu. Se os rivais zombaram do título desimportante, houve torcedores que viram na recusa em comemorar um gesto de orgulho

Sem grandes astros e com um técnico questionado, o Botafogo não começou o Brasileiro como um dos favoritos, mas começou a empilhar vitórias. Passou por São Paulo, Bahia, Flamengo, Atlético Mineiro e Corinthians. Começa a sexta rodada na primeira posição, com dois pontos de vantagem sobre o Palmeiras, que recebe o Red Bull Bragantino neste sábado (13).

"Aqui a gente vê muito os clubes com uma pressão externa, da torcida, que vive o futebol diferente de outros países. O brasileiro é muito fanático. Acho que os clubes deveriam apostar em um treinador e dar tempo a ele. O treinador já chega pressionado pelo resultado e tem de fazer tudo acontecer muito rápido", explicou Marçal após a vitória por 3 a 0 sobre o Corinthians na última quinta-feira (11).

Com cinco resultados positivos em sequência, o Botafogo já tem a melhor marca do início dos pontos corridos, mas está empatado com o São Paulo de 2011. Já superou o Fluminense de 2005, o Internacional de 2009 e o Vasco de 2012. Todos ganharam nas quatro primeiras rodadas.

A invencibilidade da equipe na temporada já dura 15 jogos. A última derrota aconteceu para a Portuguesa, em 8 de março, pelo Campeonato Carioca.

Para Luis Castro, o ponto de mudança foi exatamente a conquista da Taça Rio. Na semifinal do torneio, faixa colocada no estádio Raulino de Oliveira pedia sua demissão.

"O mais difícil era reverter a onda. Não queríamos [a Taça Rio] mas era a realidade, era o jogo que tínhamos. Quando ganhamos, fomos insultados por todo estádio. A situação estava insustentável. Foi um momento decisivo. Só tínhamos uma forma a fazer, era seguir. Estávamos unidos, com apoio de todos os departamentos", disse o treinador.

O Botafogo ocupa a liderança do Campeonato Brasileiro depois de dez anos. Depois disso, foi rebaixado em 2014 e 2020. Já havia caído em 2002. Comprado pelo norte-americano John Textor quando virou SAF, o clube tem problemas para honrar seus compromissos financeiros.

Com a recuperação em campo, Castro não perdeu a chance de lembrar o que foi dito nos últimos meses e mesmo na temporada passada, quando a qualidade do elenco foi colocada em dúvida.

"Nós já tínhamos dado sinais que éramos um time a ter em conta durante os campeonatos. Por conta de um estadual em que nem fizemos pré-temporada, nos jogaram no lixo. Mexeram com a dignidade das pessoas. Tentaram dizer que éramos lixo, último dos seres humanos... Esse momento diz que o tempo é precioso, muito mais precioso do que as palavras. Vamos continuar o trabalho, ser humildes e fazer a obrigação do treinador, que é fazer a torcida, time e administração felizes", completou.

Estádio: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)

Horário: Ás 18h30 deste domingo (14)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Transmissão: Premiere, streaming e