SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Teddy Riner confirmou seu favoritismo e conquistou a medalha de ouro no Mundial de judô pela 11ª vez. O judoca francês de 34 anos foi campeão de todos os mundiais que já participou.

Na categoria +100kg, Teddy Riner demonstrou sua supremacia ao vencer o russo Inal Tasoev. Ele estava sem competir o Mundial de judô há seis anos.

A vitória do judoca francês veio após uma disputa acirrada no Golden Score. Riner se destacou com sua habilidade e determinação e conquistou a vitória.

Em sua conta oficial no Twitter, Riner celebrou o retorno com direito à medalha de ouro:

"Campeão do mundo. Estava com saudades dessa emoção. Mais uma prova de que a perseverança e o trabalho sempre acabam realizando seus desejos"

"Obrigado a minha família, amigos queridos, parceiros, instituições, meu clube... Todos que conheci e todos que vou reencontrar. A história continua, não desistimos, superamo-nos cada dia um pouco mais com humildade e respeito", acrescentou Riner.

A competição ocorre em Doha desde o último dia 7 de maio e reúne os melhores atletas do mundo.

Além da vitória de Teddy Riner, o brasileiro Rafael Silva, conhecido como Baby, também brilhou ao conquistar uma medalha de bronze. Beatriz Souza também conquistou um bronze para o Brasil ao derrotar uma atleta sul-coreana.