SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City derrotou o Everton fora de casa neste domingo (14) e ganhou mais uma 'volta' de vantagem na liderança do Campeonato Inglês. Com dois golaços de Gundogan e um de Haaland -com assistência do alemão- o City mal tomou conhecimento do adversário.

O City controlou a posse de bola e ronda a área do Everton, mas sem conseguir finalizar. O Everton marcou muito forte e aproveitava espaços no contra-ataque, criando perigo para a defesa do líder.

Gundogan abriu o placar no melhor momento do Everton no jogo. Dominou com categoria e bateu de costas para o gol.

O City amplia um minuto depois. Jogada de fundo de Gundogan, que cruzou na cabeça do norueguês, que marcou seu 52º na temporada.

Gundogan marcou mais um, em cobrança de falta magistral, logo no início do segundo tempo. Um tapa com muita qualidade no terceiro gol do City.

Com a vitória, o City tira mais uma rodada do Arsenal e dá um passo importante rumo ao tricampeonato consecutivo da Inglaterra. Os Citizens agora viram a chave para a Liga dos Campeões e recebem o Real Madrid na quarta-feira (17).

O Everton estacionou na 17ª posição e ronda perigosamente a zona de rebaixamento do campeonato. No próximo sábado (20), os azuis de Liverpool visitam o Wolverhampton.