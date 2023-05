SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona atropelou o Espanyol no clássico da Catalunha e confirmou o título espanhol da temporada 2022/23. Lewa marcou duas vezes e garantiu o título culé com quatro rodadas de antecedência.

Lewandowski abriu o placar logo cedo, quando o Barça começava a dominar o jogo. Foi o início do show do campeão na noite espanhola.

O segundo gol saiu aos 20 minutos, em mais uma jogada de fundo pela direita, Raphinha serviu Pedri, que cruzou para Balde completar para o gol.

O Barcelona seguiu pressionando depois do segundo gol e empilhou oportunidades de gol. Entrou em campo com fome de título o Barça.

Lewa ampliou no final do primeiro tempo, após grande jogada de Raphinha, que acelerou e serviu para o camisa 9 fazer o segundo dele.

Só deu Barcelona no primeiro tempo. Mais posse de bola, finalizações e perigo ao adversário. Jogo de campeão.

Virou goleada no segundo tempo, com gol de Kounde logo no começo da etapa final. O zagueiro apareceu na área e completou lançamento de De Jong.

O Espanyol diminuiu em um belo de gol de Puado, que tocou por cobertura na saída do goleiro; Ainda teve tempo de fazer o segundo com Joselu, no último lance do jogo;

O Barcelona tem o jogo da festa no próximo sábado (20), no Camp Nou contra a Real Sociedad.

O Espanyol joga a vida contra o Rayo Vallecano no próximo domingo (21), tentando fugir da zona de rebaixamento.