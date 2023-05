SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Ginásio Laís Elena foi palco de mais um grande jogo da Liga de Basquete Feminino. Em casa, o time de Santo André jogou demais e não deu chances para o vice-líder Sampaio, que perdeu por 77 a 69 e somou seu segundo revés seguido na competição. Por sua vez, o Santo André se recuperou após vir de derrota para o Ituano e manteve a terceira colocação geral.

Atual campeão, a equipe do Sampaio liderou boa parte do primeiro tempo, mas, simplesmente, não voltou do vestiário para a última etapa da partida. Melhor para Santo André, que impôs um ritmo muito forte e sufocou as adversárias.

Destaque para a ala Sassá, cestinha da partida e eleita, com sobras, MVP do jogo. Sassá fez 23 pontos, pegou 10 rebotes e comandou o Santo André rumo ao triunfo.

E olha que a derrota do Sampaio podia ter sido pior. Isso porque 30 pontos vieram das jogadoras reserva, que entraram em quadra e deram outra cara para o time. A pivô Érika, também reserva na partida, estreou na LBF 2023 e fez oito pontos.

Mesmo com a derrota, o Sampaio segue na vice-liderança da LBF 2023, com sete vitórias e três derrotas. No terceiro lugar está o Santo André, com seis vitórias e quatro derrotas. A liderança isolada é do Sesi Araraquara, que só perdeu um jogo em 10 rodadas.

O Sampaio volta à ação no próximo dia 16, quando encara o Sodiê Mesquita, fora de casa. Já o Santo André faz mais um jogo em casa, no dia 18, diante do time de Blumenau.