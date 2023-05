RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Coube ao Goiás encerrar a invencibilidade do Botafogo. Atuando em seus domínios, o Esmeraldino aplicou uma virada e venceu por 2 a 1, neste domingo (14), chegando aos quatro pontos e melhorando sua posição na zona de rebaixamento. Já o Alvinegro segue líder isolado mesmo com a derrota, com 16 pontos contra 14 do segundo colocado Palmeiras.

O Botafogo abriu o placar com Tiquinho Soares, aos 32 minutos do primeiro tempo, e o Goiás virou com Bruno Mello, aos 51 do primeiro tempo, e Maguinho, aos 11 do segundo tempo.

Tiquinho Soares chegou ao seu sexto gol no Campeonato Brasileiro e se isolou na artilharia da competição. O Botafogo estava invicto há 15 jogos e se mantinha com 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro.

O Goias atuou com uma linda camisa em homenagem as pessoas do Espectro Autista. A edição é limitada está disponível à venda.

O Esmeraldino volta a campo no próximo sábado (20), quando visita o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Já o Botafogo vira a chave para a Copa do Brasil, onde na próxima quarta-feira (17) encara o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pelo jogo de ida das oitavas de final.

O Botafogo não foi nem de longe o time que encantou nas cinco primeiras rodadas, mantendo 100% de aproveitamento. A equipe se mostrou dispersa, cedendo muitos espaços na defesa e pouco criativa no ataque.

O Goiás, por sua vez, entendeu suas limitações e se apresentou de maneira muito aguerrida, ganhando as divididas e bolas aéreas. O Esmeraldino também foi esperto para explorar as bobeadas da zaga alvinegra e assim construiu seus gols.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS

Marcelo Rangel, Maguinho (Dodô), Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Willian Oliveira (Bruno Santos), Diego (Sidmar), Julián Palacios (Pedrinho); Diego Gonçalves (Alesson) e Matheus Peixoto. Técnico: Emerson Ávila.

BOTAFOGO

Lucas Perri, Di Plácido, Adryelson, Luiz Segovia (Carlos Alberto) e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Lucas Fernandes) e Eduardo; Gustavo Sauer (Júnior Santos), Victor Sá (Luís Henrique) e Tiquinho Soares. Técnico: Luis Castro.

GOIÁS 2 X 1 BOTAFOGO

Local: Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)

Hora: 18h30

Competição: Campeonato Brasileiro (6ª rodada)

Árbitro: Rafael Klein (RS)

Auxiliares: Marcelo Van Gasse (SP) e Lucio Beiersdorf (RS

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Willian Oliveira, Matheus Peixoto, Lucas Halter, Maguinho, Zé Ricardo, Dodô (GOI); Luiz Segovia, Adryelson, Marçal (BOT)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Tiquinho Soares, aos 32 minutos do primeiro tempo (BOT); Bruno Mello, aos 51 minutos do primeiro tempo (GOI); Maguinho, aos 11 minutos do segundo tempo (GOI)