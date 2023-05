SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Perto de completar um mês como técnico do São Paulo, Dorival Jr aproveitou o empate com o Corinthians para analisar a evolução do time.

Dorival destacou o "jogo seguro" fora de casa. O São Paulo não encerrou o jejum na Neo Química Arena, mas controlou grande parte das ações da partida e teve seu sistema defensivo pouco ameaçado.

O time está aprendendo a "ter troca mais rápida de passes, aproximação mais rápida e infiltrações". O treinador, porém, deixou claro que está satisfeito com o que está vendo.

POSSÍVEL CHEGADA DE PATO

Dorival diz que o clube não pode ter pressa: "Nós estamos acompanhando a evolução do Alexandre. Não podemos ter pressa. A diretoria está no mercado e sabe o momento para iniciar uma conversa".

Treinador também falou sobre a questão física do atacante: "Ainda é cedo. Para este momento, a gente não tem como falar, porque está no processo e vai ter uma demora para estar totalmente recuperado fisicamente. Temos que respeitar os prazos para a recuperação de uma lesão tão grave".

Segundo o UOL, apenas questões burocráticas afastam Pato do São Paulo. A recuperação dele é considerada "muito boa" e a previsão de volta aos gramados é de 15 a 20 dias.