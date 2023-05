SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Lima, do Fluminense, falou sobre a palestra do clube sobre a operação Penalidade Máxima II, que investiga manipulação de resultados em jogos do futebol brasileiro para favorecer apostadores. O jogador também afirmou nunca ter sido procurado.

Na última semana, o Fluminense afastou o zagueiro Vitor Mendes por ser citado na denúncia do Ministério Público de Goiás (MP-GO) na operação.

Dias depois, no domingo, o clube realizou uma palestra com os jogadores explicando possíveis consequências jurídicas de aceitar esse tipo de proposta.

O presidente Mário Bittencourt e o vice Mattheus Montenegro conversaram com os jogadores.

Lima jogou com alguns dos citados pelo MP enquanto estava no Ceará.

Ele garantiu já ter conhecimento sobre as consequências de se envolver com apostadores e valorizou a iniciativa da diretoria tricolor.

"Palestra importante. Mostraram as penalidades que os atletas podem sofrer. Algumas pessoas não têm consciência do que pode acontecer. Foi uma palestra importante para algumas pessoas que não sabiam o que poderia acontecer", disse.

"Graças a Deus nunca fui abordado. Tenho a mente tranquila, já falei com a minha família, temos uma cabeça boa. Já sabia o que poderia acontecer. Tive companheiros lá do Ceará que saíram nessa coisa aí. Nunca chegou para mim", completou.