Após a derrota para o Nacional de Muriaé por 3 a 1 neste domingo (14) pelo Campeonato Mineiro, Rafael Novaes não é mais o técnico do Tupynambás. Em coletiva de imprensa realizada depois da partida, Novaes já dava indícios que deixaria o cargo. "O Baeta é muito grande, são 112 anos de história e a gente tá devendo muito né? Vou até conversar com a diretoria para ver o que vai ser feito".

Nesta segunda (15), Rafael confirmou seu desligamento do clube. "Eu já tinha conversado com a diretoria depois do jogo contra Varginha, havia colocado meu cargo na mão deles e no último jogo, as circunstâncias não foram boas, tanto para o clube quanto pra mim, então o clube vai vir com outro treinador, com a cabeça um pouco mais arejada, mudando um pouco o ambiente", declarou o treinador.

Rafael também contou quais serão seus próximos passos. "Pretendo tirar um tempo pra mim, voltar para o Paraná e ficar um tempo lá, foi um lugar que me acolheu muito bem e tem um projeto muito bom, a coordenação da academia de futebol do Ronaldinho Gaúcho, onde coloquei uma pessoa no meu lugar para vir pra Juiz de Fora. É um projeto que está crescendo muito. Vou tirar um tempo pra mim, tem uns dois anos que não tiro férias direito e vou aproveitar para repensar muita coisa e estudar", finalizou Novaes.

Rafael comandou o Tupynambás por quatro partidas, foram três derrotas, para o Aymorés, Varginha e Nacional de Muriaé, e um empate, contra o Tupi na estreia da competição. O clube ocupa o último lugar do campeonato, com 1 ponto.

BAETA NÃO SE PRONUNCIOU OFICIALMENTE

Até o fechamento desta matéria o Tupynambás ainda não havia se pronunciado oficialmente sobre a saída do treinador. Por meio de sua Assessoria de Imprensa, o clube informou que irá se posicionar em breve. Também não há informações de quem vai assumir o time na partida contra o Betim que acontece nesta quarta (17) às 15h30 no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio.