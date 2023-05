SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Tota, um dos jogadores investigados por suspeita de manipulação de resultados, não tem mais vínculo com o Ypiranga.

O Ypiranga Futebol Clube rescindiu o empréstimo com o meio-campista de 21 anos. Tota assinou com com a equipe no mês passado.

O clube comunicou que o acordo foi feito com o jogador e com o Juventude, que para o qual ele retorna.

Tota atuou por dois jogos pelo Canarinho. Ele esteve em campo no duelo contra o Botafogo, pela Copa do Brasil e contra o América-RN, pela Série C.

A rescisão ocorre após o clube ter inicialmente dado suporte ao jogador. A princípio, o Ypiranga descartou rompimento, mas voltou atrás e reavaliou a permanência dele com o desdobramento do caso.

Gabriel Tota está sendo investigado pela Operação Penalidade Máxima, realizada pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO).

Ele é um dos suspeitos de ter participado no esquema de manipulação de resultados das Séries A e B do Brasileirão de 2022. Ele atuava pelo Juventude na época dos fatos e tinha salário de R$ 12 mil.

O meia teria recebido R$ 70 mil para intermediar acordos com outros jogadores do Juventude, mas diz que não se lembra das transferências. Tota se tornou réu sob acusação de manipulação de evento esportivo. Ele nega envolvimento no caso.

"O Ypiranga Futebol Clube comunica o fim do empréstimo do Atleta Gabriel Tota, que atuou em duas partidas pelo Canarinho. O distrato foi feito em comum acordo entre as três partes envolvidas: Ypiranga, Juventude e o Atleta", diz nota oficial divulgada pelo clube.