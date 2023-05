SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O América-MG anunciou a rescisão de contrato com Nino Paraíba. Ele foi citado na denúncia do Ministério Público de Goiás (MP-GO) da operação Penalidade Máxima II. O pedido partiu do jogador.

O clube anunciou o desligamento do lateral-direito nesta segunda-feira (15).

"A decisão foi tomada pela direção do clube que acatou o pedido de demissão do atleta", diz a nota.

Até o momento, o jogador não foi denunciado. Ou seja, ele não é réu no processo.

O lateral havia sido afastado pelo América-MG antes da partida contra o Cruzeiro, no último domingo.

Ele é mais um dos citados a ser desligado. O Athletico demitiu o lateral-esquerdo Pedrinho e o volante Bryan Garcia. O Ypiranga rescindiu com Gabriel Tota, este investigado.

