MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Três torcedores do CRB suspeitos de matar o pai do jogador da base do próprio time com golpes de barra de ferro foram presos na manhã desta terça-feira (16) pela Polícia Civil.

Três pessoas, entre 23 e 27 anos, foram presas, mas não tiveram os nomes revelados para não atrapalhar a investigação que busca identificar outros participantes. As prisões aconteceram nos bairros Prado, Trapiche da Barra e Benedito Bentes, em Maceió.

Os presos, segundo as investigações, também são suspeitos de participar de um grupo que procura vítimas pela cidade em dia de jogo para cometer agressões.

"A polícia trabalha com essa possibilidade de prender mais suspeitos, pois há diversas pessoas envolvidas, entre adultos e adolescentes. Vai ter um segundo momento dessa ação policial", disse a delegada Rosimeire Vieira.

Os suspeitos foram conduzidos para Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Maceió.

Segundo o Ministério Público Estadual de Alagoas, a Promotoria de Justiça do Torcedor apresentará denúncia à Justiça de Alagoas quando as investigações forem concluídas.

O CRIME

Pedro Lúcio dos Santos, 47, era torcedor do CSA e foi espancado por membros de uma torcida organizada rival no dia 4 de maio. Ele morreu quatro dias depois por traumatismo craniano. Ele deixou quatro filhos e três netos.

Ele era pai de Pedro Ariel, de 15 anos, goleiro da equipe sub-17 do CRB -rival do CSA. O adolescente é um dos destaques do time e recentemente disputou a Copa do Nordeste na sua categoria.

De acordo com familiares e amigos, Peu, como era conhecido, não tinha ligação com torcidas organizadas. Mesmo com o filho jogando na equipe rival, apoiava a carreira de Pedro Ariel.

O filho de Pedro Lúcio dos Santos, Ariel Pedro, retornou aos treinos no final da última semana após ser afastado pela equipe para que pudesse vivenciar o luto.