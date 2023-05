SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Liverpool anunciou nesta quarta-feira (17) que não renovará o contrato do brasileiro Roberto Firmino. O jogador deixa o clube ao final desta temporada.

O Liverpool comunicou as saídas de Firmino, Naby Keita, James Milner e Alex Oxlade-Chamberlain. O quarteto será homenageado no último jogo dos Reds, em Alfield, nesta temporada.

Os vínculos dos atletas com o Liverpool se encerram no meio deste ano. O clube agradeceu pelos serviços, mas não seguirá com os jogadores.

Os jogadores estiveram na conquista da Liga dos Campeões 2019. O quarteto também integrou o elenco campeão da Supercopa da UEFA e Mundial de Clubes da Fifa.

"Podemos confirmar que Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner e Alex Oxlade-Chamberlain deixarão o clube após o término de seus contratos. Agradecimentos especiais serão prestados ao quarteto em Anfield, com mais homenagens no final da temporada", informou o Liverpool.

Firmino foi contratado por 29 milhões de libras em 2015. O brasileiro, na época, defendia o Hoffenheim, da Alemanha.

Peça importante do ataque entre 2019 e 2020. Ao lado de Mohamed Salah e Sadio Mané, Firmino levou o Liverpool aos títulos da Champions League, em 2019, e do Campeonato Inglês, no ano seguinte.

Foram 360 jogos e 109 gols pelos Reds. O brasileiro ainda soma 79 assistências.

Perdeu espaço desde a chegada de Darwin Nuñez. Os Reds desembolsaram 75 milhões de euros (R$ 392 milhões) pelo uruguaio em junho de 2022.