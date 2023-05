SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desta vez, o Manchester City não permitiu a ressurreição do Real Madrid. Eliminado pela equipe espanhola de maneira dramática na última edição da Champions League, o time inglês se impôs na revanche e avançou à decisão com uma vitória por 4 a 0, na noite de quarta-feira (17), em Manchester, após empate por 1 a 1 em Madri.

O resultado foi definido com dois gols de Bernardo Silva, um de Éder Militão (contra) e outro de Julian Álvarez -e acompanhado atentamente por dirigentes da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). O presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, já deixou claro que sonha com a contratação do italiano Ancelotti, o comandante do Real, para a seleção brasileira.

O cartola chegou a dizer que estava disposto a esperar a final da Champions, marcada para 10 de junho, para conversar com o italiano. Agora, a formação madrilena tem apenas jogos desimportantes para disputar no Campeonato Espanhol, cujo título já tem dono, o Barcelona. A última rodada ocorrerá em 3 de junho.

Ancelotti tem contrato até o meio de 2024 e chegou a falar que pretende cumpri-lo, mas vem adotando um tom vago e mantido a porta aberta. Ele tem moral no Real, mas a temporada decepcionante para o altíssimo padrão do clube pode antecipar a saída. E, por isso, a CBF faz questão de esperar.

Quem não esperou foi o City, que adotou um ritmo alucinante no primeiro tempo, no estádio City of Manchester. O goleiro do Madrid, Courtois, já tinha feito duas grandes defesas em cabeceios de Haaland quando foi finalmente vazado, aos 23 minutos, quando Bernardo Silva saiu na cara do gol em passe preciso de De Bruyne.

Aos 37, nova troca de passes deixou Gündogan em ótima posição para finalizar. O chute foi bloqueado, mas a bola se ofereceu novamente a Bernardo Silva, desta vez pelo alto, e o português foi preciso para aproveitar o rebote e deixar a formação inglesa em boa situação para ir à final continental.

O cenário evocou a disputa de 2021/22, na qual dois gols de Rodrygo, aos 45 e aos 46 minutos do segundo tempo, deram sobrevida ao Real, que triunfou nos acréscimos. Mas o milagre não se repetiu. Aos 31 da etapa final, a bola foi alçada na área, e Akanji conseguiu leve desvio de cabeça. Militão tentou o corte e acabou marcando contra. Nos acréscimos, Álvarez estabeleceu a goleada.

Foi uma vitória muito tranquila do City, que sufocou o tradicional adversário com base no jogo de troca de passes idealizado por seu treinador, Pep Guardiola. O catalão, campeão europeu como comandante do Barcelona em 2009 e em 2011, tenta levar o time azul de Manchester a seu primeiro título da Champions.