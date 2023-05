RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A dívida do Vasco com o volante Andrey veio à tona nesta semana, assim como parcelas em atraso referentes à compra de jogadores nesta temporada. O clube cruz-maltino atrasou o parcelamento da dívida de cerca de R$ 12 milhões que possui com o jogador e seus empresários.

O pagamento do débito foi acordado para ser pago em três parcelas, mas até o momento o Cruz-maltino pagou somente uma. A informação inicial foi dada pelo "Canal do Pedrosa".

Advogado do jogador, André Ribeiro informou à Espn que entrará na Justiça por causa da dívida: "Não iremos mais aguardar".

O Vasco também renegocia o pagamento das parcelas das compras de Lucas Piton (Corinthians), Puma Rodríguez (Nacional-URU) e Capasso (Atlético Tucumán-ARG).

O clube já conseguiu renegociar o pagamento referente ao zagueiro Léo (São Paulo) e já quitou a compra de Luca Orellano (Vélez Sarsfield-ARG). O atacante Pedro Raul foi comprado à vista junto ao Kashiwa Reysol-JAP.

O Cruz-maltino também se regularizou com o Regime Centralizado de Execuções (RCE).

Andrey está com a seleção brasileira sub-20, que disputará o Mundial da categoria. Ele pertence ao Chelsea e se apresentará ao clube inglês no segundo semestre.

ESTRATÉGIA DE FLUXO DE CAIXA

A reportagem apurou que as renegociações dos pagamentos das dívidas têm sido uma estratégia do departamento financeiro do Vasco para manter seu fluxo de caixa e assim continuar com os salários e custos operacionais em dia.

Em setembro está previsto um novo aporte do acordo de venda da SAF para a 777 Partners, onde o clube terá um "alívio" e receberá mais R$ 120 milhões, assim como no ano passado, onde a maior parte do valor foi utilizado para pagar dívidas.

A tendência, porém, é a de que este valor seja antecipado para que o Vasco reforce seu time na janela de julho.