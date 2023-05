SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-jogador Valdivia, que viveu grandes momentos com a camisa do Palmeiras, fez alerta sobre a importância de cuidar da saúde mental. O chileno aconselhou seus seguidores a não esperarem entrar em colapso para pedir ajuda.

"Os motivos? Dão no mesmo. O bem-estar emocional de cada um é prioridade", explicou o jogador. Ele agradeceu as mensagens e demonstrações de carinho após ter sofrido uma aparente crise de pânico.

Valdivia também disse que já se sente melhor e com muita força de novo. Ele já havia compartilhado uma foto com o filho, dizendo "para toda a minha vida" e "minha energia"

O ex-jogador foi internado após ter uma forte crise nervosa. Ele chegou ao hospital sozinho com uma aparente crise de pânico e recebeu ansiolíticos para depressão. Por isso, a equipe médica preferiu mantê-lo internado durante o fim de semana.

