SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos perdeu a oportunidade de sair com a vantagem em casa contra o Bahia e ficou no 0 a 0, na Vila Belmiro, nesta quarta-feira (17), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Os times voltam a campo para decidir a vaga nas quartas no dia 31 de maio, na Arena Fonte Nova. Em caso de novo empate, a partida vai para os pênaltis.

O confronto foi agitado em vários momentos, com criação de oportunidades dos dois lados, mas ficou marcado pelo alto grau de competitividade dos atletas.

Destaques ficam para o goleiro João Paulo e ao trio de zaga do Bahia (formado por Kanu, David Duarte e Vitor Hugo).

As duas equipes também jogam no próximo sábado (20), pelo Campeonato Brasileiro. O Santos terá um clássico contra o Palmeiras, em casa. Também em seus domínios, o Bahia encara o Goiás.

Há sete dias, Santos e Bahia se enfrentaram na Vila pelo Brasileirão, e a tônica foi bem diferente. O Peixe não tomou conhecimento dos tricolores e ganhou por 3 a 0.

O JOGO

Os times começaram se estudando, demonstrando pouca iniciativa para buscar o gol. Visivelmente, os treinadores estavam preocupados em fortalecer a defesa e o meio de campo para não sair em grande desvantagem no jogo de ida.

A partir da metade da primeira etapa, o Bahia teve as primeiras boas oportunidades e fez com que o Santos se arriscasse mais - o time de Hellmann até abriu o placar, mas o gol foi invalidado após checagem do VAR.

Além de buscar o gol, Bahia e Santos não hesitaram em parar as jogadas com faltas, quando era conveniente. Se o domínio tricolor era maior na primeira parte do jogo, o Peixe tratou de fazer diferente no segundo e controlou mais a partida. Apesar de frequentes investidas, os mandantes tiveram poucas chances reais de finalização.

Teve cena feia com Sávio Pereira Sampaio. Aos 19, o árbitro se chocou com Rezende, do Bahia, e ficou com o supercílio sangrando, tendo que paralisar o jogo. Após atendimento médico, passou a apitar com uma touca de silicone no decorrer do confronto.

LANCES IMPORTANTES

Bahia chegou com perigo. A primeira oportunidade do jogo surgiu com os visitantes, através de um contra-ataque muito rápido aos 15 minutos. O atacante Biel recebeu na esquerda, fintou o adversário e finalizou, parando na grande defesa de João Paulo.

João Paulo de novo! O goleiro santista estava ligado no lance e espalmou para escanteio após chute venenoso de David Duarte.

Deivid balançou a rede, mas gol foi anulado por impedimento milimétrico. Aos 33, Lucas Pires recebeu na esquerda e cruzou na medida para Deivid Washington, sozinho na pequena área, escorar. No entanto, o lateral estava em posição irregular na origem da jogada.

Mais uma defesaça. Cauly arriscou uma bomba de fora da área, mas novamente João Paulo deu uma bela ponte e jogou a bola para escanteio.

Passou pertinho. Biel recebeu na entrada da área e chutou cruzado, a bola passou rente à trave da meta alvinegra.

Mezenga quase decide. O atacante, que tinha acabado de entrar, recebeu cruzamento de Inocêncio e cabeceou com muito perigo. Marcos Felipe fez ótima defesa.

FICHA TÉCNICA

Santos 0 x 0 Bahia

SANTOS

João Paulo; Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Pires (Lucas Braga); R. Fernández (Bruno Mezenga), Dodi e Lucas Lima (Ed Carlos); Ângelo (João Lucas), Deivid Washington e Mendoza (Lucas Barbosa). T.: Odair Hellmann

BAHIA: Marcos Felipe; Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Jacaré, Acevedo, Rezende, Ryan (J. Chávez) e Cauly (Yago Felipe) (Arthur Sales); Everaldo (Ademir) e Biel. T.: Renato Paiva

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Juiz: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: Lucas Braga (Santos); Everaldo e Vitor Hugo (Bahia)