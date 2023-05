BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG furou a retranca de um apático Corinthians, derrotou o adversário por 2 a 0 dentro do Mineirão e largou em vantagem por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Paulinho marcou os dois gols da partida, ocorrida na noite desta quarta-feira (17).

Com o resultado, a equipe de Eduardo Coudet chegou à terceira vitória seguida e afundou o time de Vanderlei Luxemburgo na crise: já são seis jogos consecutivos de tropeços por parte dos paulistas.

No 1° tempo, os torcedores acompanharam um jogo de ataque contra defesa. Enquanto os donos da casa buscaram o gol e tiveram mais de 70% de posse de bola, os visitantes se fecharam e tentaram explorar alguns poucos contra-ataques.

Na metade final, a inversão de jogadas funcionou, e Paulinho desafogou um Mineirão pulsante. O atacante balançou as redes duas vezes e garantiu a vitória atleticana em Belo Horizonte.

Atlético-MG e Corinthians voltam a campo para decidir a vaga nas quartas de final no próximo 31. Quem vencer no placar agregado, além de passar de fase, elimina o rival. Em caso de empate, a disputa vai para os pênaltis.

GOLS E DESTAQUES

Mandantes encontram barreira branca. O Atlético-MG começou a partida empurrando o adversário para o campo de defesa, mas não conseguiu concluir. Os paulistas, por outro lado, se fecharam e tentaram explorar, sem sucesso, os contra-ataques. A primeira finalização no Mineirão foi dada somente aos 20 minutos, quando Hulk bateu cruzado sem ângulo e viu a bola parar em lateral.

Wesley e Guedes esboçam reação. O Corinthians, que chegou a ter só 25% de posse de bola no 1° tempo, tentou mostrar suas cartas com os atacantes de lado. Primeiro, Wesley deu lindos dribles em sequência na ponta, mas não conseguiu encontrar um companheiro na área. Depois, Róger Guedes recebeu de Yuri Alberto e obrigou Everson a trabalhar.

Battaglia e Hyoran respondem. As duas investidas corintianas cessaram pouco antes do intervalo. Sem invadir a área rival, os donos da casa, com total controle da partida, investiram em chutes de longe: Battaglia forçou Cássio a espalmar, e Hyoran errou o alvo por pouco. Hulk ainda tentou de falta, mas não calibrou a mira.

Times mudam de lado, mas história se repete. O 2° tempo iniciou com o mesmo cenário: empurrado pelos torcedores, o Atlético-MG comandou as ações ofensivas, enquanto o Corinthians congestionou a intermediária e tentou anular os espaços. Paulinho e Hulk tiveram oportunidades para os mandantes, enquanto Fausto Vera chutou para longe uma bola que recebeu na entrada da grande área.

Retranca furada e explosão no Mineirão. O ditado "água mole em pedra dura, tanto bate até que fura" entrou em cena aos 20 minutos, e os donos da casa abriram o placar. O atacante Paulinho, nas costas de Fagner, aproveitou cruzamento rasteiro de Pavón, dividiu com o rival e conseguiu empurrar para o fundo do gol de Cássio, desafogando a tensão dos atleticanos: 1 a 0.

Paulinho, inspirado, amplia. Demorou menos de 15 minutos para o atacante do Atlético-MG balançar as redes novamente. Após cruzamento de Hulk, Rubens subiu mais do que Fagner e escorou para o meio da área. Observado por Gil, Paulinho tocou de primeira e aumentou a vantagem: 2 a 0.

Cabia mais... O time mandante ainda teve chances para fazer o terceiro, mas pecou na pontaria e diminuiu o ritmo nos minutos finais da partida.

FICHA TÉCNICA

Atlético-MG 2 x 0 Corinthians

ATLÉTICO-MG

Everson; Mariano (Saravia), Nathan Silva, Jemerson e Rubens (Dodô); Battaglia, Zaracho e Hyoran (Patrick); Pavón (Edenílson), Paulinho (Vargas) e Hulk. T.: Eduardo Coudet

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Fausto Vera, Maycon (Giuliano) e Paulinho; Wesley (Barletta), Róger Guedes e Yuri Alberto (Felipe Augusto). T.: Vanderlei Luxemburgo

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Juiz: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Kléber Lúcio Gil (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Nathan Silva (ATM); Maycon, Fábio Santos, Yuri Alberto (COR)

Gols: Paulinho, aos 20min e aos 33min do segundo tempo