SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Athletico-PR venceu o Botafogo por 3 a 2, nesta quarta-feira (17), na Arena da Baixada, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O triunfo contou com uma reviravolta incrível do Furacão no segundo tempo.

Tiquinho Soares e Luís Henrique colocaram o Botafogo na frente ao longo do primeiro tempo. Na etapa final, Vítor Roque, Vitor Bueno e Fernandinho viraram o confronto para o Athletico.

Com a vitória dentro de casa, o Furacão vai para a partida de volta podendo empatar para se classificar para as quartas de final. Uma vitória do Botafogo por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis.

Agora, as duas equipes voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Líder da competição, o Botafogo fará clássico contra o Botafogo no sábado (20), no Engenhão. No mesmo dia, o Athletico-PR visita o Bragantino.