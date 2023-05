SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos quer comprar o atacante Yeferson Soteldo, mas a definição só deve ocorrer dias antes do fim do contrato de empréstimo junto ao Tigres (MEX), no dia 3 de julho.

O Santos pretende exercer a opção de compra por R$ 20 milhões em parcelas, mas entende que não há pressa para esse acordo.

Em contato com a reportagem, o presidente Andres Rueda explicou com bom humor o motivo de ainda não ter comprado o meia-atacante venezuelano de 25 anos.

Soteldo se recupera de nova lesão muscular e ficou mais tempo fora do que dentro de campo desde que foi contratado no ano passado.

"Temos a intenção, sim, mas temos até julho pra decidir. Já tem tudo acertado, preço, condições, cabe no bolso. Só não gosto de falar que vou comprar para ele não parar de correr quando voltar a jogar [risos]", afirmou o dirigente.