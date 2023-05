SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A ex-ginasta Daniele Hypolito recebeu alta após três semanas em um hospital.

Ela estava internada desde quando foi diagnosticada com pansinusite, uma sinusite crônica que inflama os seios paranasais da face, em 24 de abril.

"Olha quem recebeu alta! Obrigado por todas orações", escreveu Hypolito, nas redes sociais. Ela publicou um vídeo comemorando ao lado do marido, Fábio Castro.

Daniele já havia sido internada em março com uma bactéria na bexiga. Ela ficou tratando a pielonefrite por cerca de dez dias no Hospital BarraD'Or, no Rio de Janeiro.