SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atacante do Palmeiras e da seleção brasileira, Bia Zaneratto afirmou em entrevista exclusiva ao programa Joga Junto, do UOL Esporte, que o Brasil é hoje "top 1" do futebol feminino e chegará na Copa do Mundo da Oceania para ser campeão. O torneio acontece entre os dias 20 de julho e 20 de agosto na Austrália e na Nova Zelândia.

"Nosso objetivo maior é se preparar para a Copa do Mundo, esse últimos jogos foram de suma importância, os adversários que a Pia escolhe sempre são muito difíceis, sempre acima do ranking, nos qualifica muito mais para a Copa. Esses últimos dois jogos deram esse ânimo, esse gatilho para todo mundo ter mais esperança de que podemos chegar na Copa e buscar o tão sonhado título, conquistar uma Copa do Mundo. Estamos no caminho certo", afirmou a atleta.

O otimismo faz parte do pensamento da centroavante palmeirense. "Colocaria (o Brasil) no top 1, vamos chegar lá para ser campeão, não dá para pensar diferente. A gente começa a Copa de igual para igual com todo mundo", disse.

"Algumas seleções têm sofrido com lesões, os EUA parecem mais enfraquecidos, mas cresce muito na hora do vamos ver, está acostumado a brigar lá em cima nesse tipo de competição. Mas cada jogo é jogado, a gente fez uma grande partida contra elas nessa preparação, jogamos também de igual para igual, sofremos o gol no fim da Alex Morgan, mas a gente vinha muito melhor na partida que elas."

Por isso, ela garante que não tem como pensar em eventuais adversários no Mundial. "Não dá para escolher rival, se quiser ser campeão, a gente já mostrou que estamos bem preparadas, esses amistosos deram confiança, a gente tem energia positiva da torcida e acreditamos cada vez mais que é possível".

Bia ainda falou sobre o esquema utilizado na seleção e Cristiane, antiga dona da posição e considerada uma das melhores da história do futebol brasileiro.

"Na seleção, a gente tem variado: jogar com duas atacantes ou uma atacante mais goleadora, matadora, e outra de mais criação, que a Pia usa bastante. É mais o que Pia escolhe, a gente está preparada para executar da melhor forma, gosto de ajudar com gols e com as assistências, mas temos que ser consistentes na marcação, que a Pia cobra da gente, se esforçar defensivamente", comentou.

"Cristiane não tem substituta, ela é uma referência, alguém que me espelho, ela já tem o legado dela na seleção e a Bia está criando o legado dela agora", complementou sobre a atacante que atualmente defende o Santos.