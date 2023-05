RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo oficializou o acordo com o atacante Luiz Araújo, do Atlanta United. O contrato do jogador passa a valer a partir de 1º de julho, quando abre a janela de transferências.

Luiz Araújo assinará contrato até 31 de dezembro de 2027. Antes disso, o atacante ainda passará por exames médicos.

Para contar com o jogador, o Flamengo pagará 9 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões) por 100% dos direitos econômicos.

Luiz Araújo foi revelado pelo São Paulo e passou pelo Lille, da França, antes de chegar ao Atlanta United para disputar a MLS.

A contratação foi feita a pedido do técnico Jorge Sampaoli. Antes, o Flamengo tentou contratar Ângelo, do Santos, mas não conseguiu.