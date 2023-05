SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luciano e Marcos Paulo estão se consolidando como referências do ataque do São Paulo de Dorival Júnior mesmo alternando entre a titularidade e a reserva.

A dupla é responsável por seis dos dez gols do Tricolor desde que o técnico assumiu. Além deles, Calleri, Michel Araujo, Pablo Maia Wellington Rato fizeram um tento cada.

Os dois balançaram a rede três vezes nos oito jogos com Dorival. Sob o comando de Ceni, Luciano havia marcado dois gols em 16 jogos, e Marcos Paulo, apenas um em oito partidas.

Ambos assumiram protagonismo no ataque após a saída do antigo treinador. Luciano foi preterido pelo ídolo são-paulino, enquanto Marcos Paulo entrou em rota de colisão com Ceni depois da eliminação no Paulista.

ALTERNÂNCIA NA ESCALAÇÃO

Luciano e Marcos Paulo saíram do banco e foram os autores dos gols na vitória por 2 a 0 sobre o Sport, na Ilha do Retiro, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida de volta será disputada em 1º de junho, no Morumbi.

O camisa 10 foi reserva em dois dos últimos três jogos -contra Fortaleza e Sport. Ele havia sido titular nos cinco primeiros jogos de Dorival.

Marcos Paulo, por sua vez, vem de duas partidas seguidas no banco. Antes, ele emendou uma sequência de três partidas no onze inicial, mas não chegou a marcar quando começou jogando.

Dorival afirmou que entrar com a dupla no segundo tempo foi uma estratégia do São Paulo. O treinador explicou que está rodando o elenco por precaução e que pretende continuar com o rodízio durante a maratona dos jogos de maio.

"Tínhamos que ter todos os cuidados possíveis e o que nós usamos foi uma estratégia. Preparei o Marcos Paulo e o Luciano para o segundo tempo. Foi nesse sentido que as alterações foram feitas e continuaremos a fazê-las para o jogo do final de semana [contra o Vasco]", afirmou Dorival Júnior, em coletiva.