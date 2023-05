SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Sevilla venceu a Juventus de virada por 2 a 1, na prorrogação, e está mais uma vez na final da Liga Europa. Suso e Lamela fizeram os gols da classificação no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Vlahovic fez o tento da Juventus e abriu o placar aos 19 minutos do segundo tempo. O atacante sérvio havia acabado de entrar em campo quando inaugurou o placar.

Sete minutos mais tarde, Suso igualou para o Sevilla, levando a partida para a prorrogação. No começo do tempo extra, o time espanhol marcou com Lamela, aos 4min, e segurou o resultado para obter a classificação.

Os espanhóis avançaram com 3 a 2 no placar agregado da semifinal. Os primeiros 90 minutos do jogo da volta haviam terminado com empate por 1 a 1, mesmo placar da partida de ida, na Itália.

Maior campeão da Liga Europa, o Sevilla busca a sua sétima taça -a última foi conquistada na temporada 2019/20.

O adversário na decisão será a Roma, de José Mourinho, que eliminou o Bayer Leverkusen na outra semifinal com um empate por 0 a 0 na Alemanha. Na ida, os italianos haviam ganhado por 1 a 0.

A final está marcada para o dia 31 de maio, uma quarta-feira, na Puskas Aréna, em Budapeste (HUN).