SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Suspenso por oito meses no futebol inglês por violar regras de apostas, Ivan Toney é um dos artilheiros da Premier League, atrás apenas de Harry Kane e Erling Haaland.

O atacante do Brentford já marcou 20 gols no Campeonato Inglês 2022/23. O jogador do Tottenham soma 27, enquanto o norueguês do City lidera com 36.

Ivan Toney já cumpre suspensão e assim será desfalque do Brentford nos dois últimos jogos da Premier League, contra Tottenham e Manchester City. O time ocupa a nona colocação e ainda briga por vaga nas competições europeias.

A Federação de Futebol da Inglaterra (FA) explicou que Toney poderá retornar aos treinos em seu clube quando faltarem quatro meses para o fim da suspensão, ou seja, a partir de 17 de setembro de 2023.

**VIOLAÇÃO DE REGRAS SOBRE APOSTAS**

Toney, de 27 anos, foi acusado em novembro do ano passado pela FA de ter cometido 262 infrações ?em um período de quatro anos (entre 2017 e 2021)? ao regulamento que proíbe os jogadores profissionais de participarem de apostas esportivas.

A FA o absolveu de 30 dessas supostas violações, mas o jogador admitiu as 232 restantes.

Além do gancho de oito meses, também foi imposta uma multa de 50 mil libras esterlinas (R$ 308 mil, na cotação atual).