SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pep Guardiola revelou o que sentiu depois de De Bruyne lhe mandar calar a boca durante a goleada de 4 a 0 do Manchester City sobre o Real Madrid, pela semifinal da Liga dos Campeões.

Guardiola foi questionado sobre a reação que teve na hora do jogo durante entrevista coletiva, nesta sexta (19), e surpreendeu na resposta: "A ação que eu tive com Kevin... Eu amei isso!".

O técnico disse que isso acontece bastante nos treinamentos. "A gente grita um com o outro de vez em quando, e eu adoro isso. Às vezes as coisas ficam muito monótonas, então eu gosto dessa energia. Vocês não veem isso, mas ele grita bastante comigo no treino também".

Para Guardiola, a discussão acabou fazendo até bem para Kevin De Bruyne. "É isso que eles [jogadores] precisam. Depois disso [gritar com Guardiola], ele virou o melhor em campo", complementou o treinador.

Na coletiva pós-jogo, Guardiola havia explicado o motivo que o fez perder a cabeça com De Bruyne: "Nós nos precipitamos muito no segundo tempo. Assim que começou, Gundogan perdeu uma bola e o Kevin fez três transições que não eram necessárias. Acelerámos demais, quando tínhamos de fazer o contrário".

A discussão entre os dois aconteceu no segundo tempo, quando o City vencia por 2 a 0.

Pep Guardiola pediu para De Bruyne tocar a bola depois de o meio-campista ser desarmado, e ouviu um 'cala a boca' do próprio jogador como resposta.

Um vídeo registrou o momento em que De Bruyne grita com Guardiola e o treinador caminho em direção ao banco de reservas após tomar uma resposta de seu comandado.

O time de Guardiola segue em busca da tríplice coroa na atual temporada. Além de garantir vaga nas decisões da Champions League e da Copa da Inglaterra, o City pode ser campeão da Premier League já neste fim de semana.

Para conquistar o seu nono título inglês, os Citizens precisam vencer o Chelsea no domingo, no Etihad Stadium.

Há também a possibilidade de o City já entrar em campo como campeão. Para isso, o Arsenal precisa perder do Notthingham Forest amanhã, no City Ground.

A final da Copa da Inglaterra, contra o Manchester United, está marcada para o dia 3 de junho, uma semana antes da grande decisão da Liga dos Campeões, contra a Inter de Milão, dia 10.