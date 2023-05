SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Micky Geller, astro do esqui aquático canadense, morreu aos 18 anos de idade.

A causa não foi revelada, mas familiares informaram que ele morreu repentinamente no dia 6 de maio.

Geller iniciou sua carreira na ginástica, ainda muito novo, e passou pela escalada antes seguir para o esqui aquático. Ele era o sexto do ranking mundial sub-21 na modalidade.

Ele era atleta da Universidade de Louisiana em Lafayette (ULL) e integrava a equipe nacional de esqui aquático do Canadá.

Para homenagear Geller, a universidade hasteou suas bandeiras a meio mastro. Um funeral ainda foi realizado na cidade de Ottawa.

"Com sua abordagem acelerada da vida, Micky experimentou mais em seus 18 anos do que muitos jamais experimentarão. No entanto, ele estava apenas quebrando a superfície das possibilidades que estavam por vir", escreveram familiares em seu obituário.