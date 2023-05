SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Confira os principais fatos sobre a rodada deste fim de semana do Campeonato Brasileiro.

Jogões da Rodada

São Paulo x Vasco - 20/05 - 18h30

Com casa cheia, o São Paulo recebe o Vasco no sábado e uma vitória pode confirmar a boa fase do time de Dorival. Já o Vasco só teve uma vitória no torneio até agora.

Botafogo x Fluminense - 20/05 - 18h30

Um clássico já é jogão por si só, mas esse vale a liderança do campeonato. O Botafogo é o atual líder do Brasileirão. O Fluminense pode rouvar a ponta, mas, além de vencer, precisa que o Palmeiras não ganhe outro clássico.

Santos x Palmeiras - 20/05 - 21h

O Clássico da Saudade tem um tabu em xeque: o Palmeiras não perde para o Santos há 11 jogos. E são oito vitórias consecutivas. Se o time alviverde vencer novamente, pode assumir a liderança do torneio -a depender do resultado do clássico carioca.

Flamengo x Corinthians - 21/05 - 16h

Os times com as maiores torcidas do Brasil se enfrentam no domingo. O Corinthians busca a primeira vitória com Luxemburgo para afastar a crise -e a zona de rebaixamento. O Flamengo precisa se consolidar com Sampaoli para se aproximar do G4. É o primeiro reencontro das equipes após a final da Copa do Brasil.

Grêmio x Internacional - 21/05 - 18h30

Talvez o clássico mais disputado do Brasil, Grêmio e Inter prometem um jogo com muita emoção. Vale ficar de olho, porque a depender do resultado, podemos ter mais um técnico caindo.

Quem será o líder?

O Brasileirão tem três candidatos a terminar a sétima rodada na liderança: Botafogo (atual líder), Palmeiras e Fluminense.

O Botafogo tem que ganhar para permanecer na liderança. Em caso de empate, precisa torcer para o Palmeiras não vencer.

Já o Fluminense precisa da vitória e que o Palmeiras não vença.

Enquanto o Palmeiras, além de vencer, precisa de um tropeço do Botafogo.

Distância da Série B

O Corinthians é o primeiro time na zona de rebaixamento e precisa muito vencer para espantar a crise. O time alvinegro não tem nenhuma vitória no torneio e nesta rodada tem um grande desafio: ganhar do Flamengo no Maracanã.

Escalações: o que esperar?

Com jogo da Libertadores no meio da semana, é possível que Flamengo, Inter, Palmeiras, Fluminense, Corinthians, Athletico-PR e Atlético-MG apostem em times mistos, poupando alguns titulares, pensando no próximo jogo.

Atlético-MG e Corinthians têm a situação mais complicada no torneio, e uma derrota nesta rodada da Libertadores, pode encerrar suas participações no torneio.

Quem transmite?

Todos os jogos têm transmissão no Premiere (streaming).

O SporTV transmite Santos e Palmeiras, no sábado, e Cruzeiro e Cuiabá, na segunda.

E a Globo transmite apenas Flamengo e Corinthians, no domingo.