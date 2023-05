SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vivendo momentos distintos, Flamengo e Corinthians se enfrentam no próximo domingo (21), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O Jogo Certo, programa transmitido pelo UOL nesta sexta-feira (19), analisou o retrospecto entre as equipes.

Flamengo e Corinthians já se enfrentaram 116 vezes na história. O clube rubro-negro tem 50 vitórias, o adversário paulista tem 43 e os demais 23 duelos terminaram empatados.

O time carioca também leva vantagem nos gols marcados: 174 x 154.

Em 2022, as equipes se enfrentaram seis vezes. O Corinthians venceu os dois jogos pelo Brasileirão, o Flamengo triunfo nos dois duelos pela Libertadores e, na final da Copa do Brasil, os dois times empataram duas vezes.

MOMENTOS OPOSTOS

O Flamengo chega para o confronto mais leve. Sob o comando de Jorge Sampaoli, a equipe vem de três jogos sem perder: duas vitórias e um empate.

Por outro lado, o Corinthians segue em momento ruim. O Timão não venceu nenhum dos seus últimos seis jogos e está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Contratado recentemente, Vanderlei Luxemburgo ainda não triunfou neste retorno ao Corinthians.

Nos últimos anos, o Flamengo conseguiu golear o Corinthians em duas oportunidades. No Brasileirão de 2019, o Rubro-Negro venceu o Timão, por 4 a 1, no Maracanã, com direito a hat-trick de Bruno Henrique.

No ano seguinte ao 4 a 1, jogando na Neo Química Arena, o time carioca fez 5 a 1 no adversário. Desta vez, o destaque foi Éverton Ribeiro, que fez um gol e deu duas assistências.