RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo iniciou conversas pelo meia uruguaio Nicolás de la Cruz, que está no River Plate, da Argentina.

O clube rubro-negro está no mercado e o setor é um dos analisados pela cúpula.

Membros da diretoria estiveram reunidos com o estafe do jogador no começo do mês, quando o Fla esteve na Argentina para o duelo com o Racing, pela Libertadores.

O uruguaio renovou contrato com o River em novembro do ano passado, e o vínculo vai até 2025. A informação sobre o interesse em De La Cruz foi publicada, inicialmente, pelo "ge" e confirmada pelo UOL.

Está não é a primeira vez que o nome de De La Cruz aparece na Gávea. A cúpula buscou informações sobre o jogador em oportunidades anteriores, mas sem maiores avanços.

Nicolás De La Cruz começou no Liverpool Montevideo, do Uruguai, e chegou ao River Plate, da Argentina, em 2017. Ele atuou na Copa do Mundo do Qatar, quando jogou ao lado de Arrascaeta e Varela, que integram o atual elenco do Flamengo.

O meia é irmão de Carlos Sánchez, que teve longa passagem pelo futebol brasileiro como a camisa do Santos.

No ano passado, De La Cruz foi ligado ao Palmeiras. Em meio à novela para a renovação de contrato com o River, o Alviverde indicou interesse no jogador e tinha a expectativa de negociar com ele e empresário, sem a necessidade de realizar algum tipo de pagamento ao River. O uruguaio, porém, chegou a um denominador comum com o Millonarios e frustrou o clube brasileiro.

O Flamengo anunciou um acordo com o atacante Luiz Araújo, ex-São Paulo, na noite de quinta (18). O jogador está no Atlanta United, dos Estados Unidos, e o contrato será válido até 2027.

Como mostrado por Rodrigo Mattos, também colunista do UOL, a intenção da diretoria é contratar três ou quatro reforços nesta janela, e o foco é em dois volantes e um atacante pela direita.

