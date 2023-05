SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos está animado com o desempenho do zagueiro Joaquim e procura um parceiro canhoto para o segundo semestre.

Joaquim se firmou na defesa ao lado de Messias e tem sido destaque individual do time.

Joaquim e Messias, porém, são destros e se revezam entre o lado direito e esquerdo. Na esquerda, ambos têm dificuldades para sair jogando.

As alternativas no elenco são outros dois destros: Maicon e Luiz Felipe. Alex, o único canhoto, ficou meses em recuperação de lesão no joelho e ainda não é opção para o técnico Odair Hellmann. Eduardo Bauermann, que jogava pelo lado esquerdo da defesa, teve o contrato suspenso por causa da investigação por manipulação de eventos esportivos do MP-GO.

O Santos entende que Messias é útil, enquanto Joaquim tem potencial para ser titular absoluto do lado direito da defesa. A ideia é encontrar um zagueiro canhoto para ser a sua dupla.

O Santos pagou R$ 16 milhões para tirar Joaquim do Cuiabá e agora procura zagueiros canhotos no Brasil ou exterior.

O Peixe busca opções e sabe que os canhotos são ainda mais valorizados. O objetivo é definir um alvo e se antecipar à janela de transferências que reabre em julho.

O Santos sondou Lucas Merolla, zagueiro canhoto do Huracán (ARG), mas não houve acordo no início do ano. O Peixe ainda não tem negociações em andamento.

Um zagueiro canhoto é objetivo definido, assim como mais um meio-campista e um atacante de velocidade. As demais posições serão analisadas de acordo com as movimentações de mercado.

Os atacantes Ângelo e Marcos Leonardo estão na mira de times europeus e podem ser negociados. Caso isso ocorra, o Santos buscará reposições.