SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um zagueiro de 17 anos tem chamado a atenção na base do Corinthians após começar a carreira como atacante.

Rafael Correia Venâncio se destaca no time sub-17 do Timão e assinou contrato profissional até abril de 2026.

Funcionários do Corinthians veem semelhanças com Robert Renan, revelado no Timão, atualmente no Zenit (RUS) e convocado recentemente para a seleção brasileira principal.

Rafael, assim como Robert Renan, não era zagueiro. Rafa jogava no ataque ou lateral, enquanto Renan era ala canhoto.

A experiência no ataque faz Rafael Venâncio ser um zagueiro técnico, com saída de jogo qualificada. Da defesa, ele tem participado diretamente de jogadas de gol do time sub-17 do Corinthians e já é avaliado por clubes europeus.

Rafael Venâncio chegou ao Corinthians no sub-12 e oscilou no sub-15, quando teve lesões e perdeu espaço. Em novembro de 2022, veio a mudança de posição.

Vinicius Marques, atualmente técnico do sub-16 do Corinthians, viu que Rafael não estava bem no ataque e sugeriu voltar para a lateral-esquerda. Posteriormente, fez o teste como zagueiro.

Rafa se destacou na zaga logo no primeiro tempo e resolveu se firmar na posição. Ele tem 1,84 m de altura e procura melhorar a marcação e cabeceio para chamar a atenção em breve do elenco profissional.

O gerente Alessandro Nunes está atento à evolução de Rafael Venâncio e pediu para a base do Corinthians olhar com carinho para o zagueiro.