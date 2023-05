RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Desde que retornou ao Brasil, Marcelo ainda não conseguiu ficar 90 minutos em campo pelo Fluminense. Mas o jogador, que voltou a sentir uma lesão na panturrilha no empate com o Flamengo, conseguiu fazer uma sequência de cinco partidas seguidas, algo que não acontecia desde o começo de 2018.

Marcelo começou a perder de vez a titularidade na temporada 2018/19, quando disputava com Reguilón. Foi no começo daquele ano que ele fez pela última vez mais de cinco jogos seguidos, quando atuou seis vezes, todas como titular. Depois, oscilou. Foram 33 jogos, começando 31 deles.

Em 2019/20, virou reserva de Mendy e passou a jogar cada vez menos. Fez 23 partidas, 21 como titular. A maior sequência foi de três jogos.

Em 2020/21, chegou a fazer cinco jogos seguidos, mas em um deles saiu do banco após os 20 minutos do segundo tempo. No total, foram 19 vezes em campo, iniciando 15.

No último ano de Real Madrid, em 2021/22, Marcelo foi titular somente sete vezes em 18 partidas. A maior sequência foi de dois jogos e na maioria ficou apenas no banco.

No Olympiacos, o lateral teve poucas oportunidades. Foram 10 jogos, dois como titular.

"Marcelo não teve lesão, mas talvez faça cinco anos que ele não joga cinco partidas seguidas, e tem nos ajudado muito, decisivo no Carioca e entrega uma qualidade muito alta. É um craque", afirmou Fernando Diniz.

Desde que Marcelo foi contratado, o Fluminense já sabia que precisaria balancear a demanda do lateral nos jogos. Pelo menos até que ele se adaptasse novamente à maratona de partidas.

No Flu, o jogador ficou no banco em um jogo, depois foi titular em três seguidos. Foi poupado em um, atuou na Libertadores e acabou se machucando. Marcelo foi desfalque em três jogos, voltando em seguida para a sequência de cinco consecutivos.

O elenco tricolor teve folga na quarta-feira (17) e se reapresentou na quinta (18) para iniciar a preparação visando ao clássico com o Botafogo.

Fernando Diniz garante que não houve lesão no jogador, mas ele será reavaliado para entender quando poderá jogar novamente.

"Foi um movimento parecido que ele teve contra o The Strongest. Ele teve um enrijecimento na panturrilha e, para não ficar se expondo, e ele ficou na dúvida de ficar um pouco mais, eu resolvi tirar porque ele ia ficar no risco de ter uma lesão e ficar um tempo maior parado. Acho que em breve ele já deve voltar aos treinamentos. Então foi para não expor o Marcelo a uma lesão numa temporada que a gente sabe que é desgastante", disse o treinador.