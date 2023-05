MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Bahia e Goiás empataram em 1 a 1 neste sábado (20) em jogo válido pela 7ª rodada do Brasileirão, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Everaldo abriu o placar para o Bahia e Bruno Melo deixou tudo igual para o Goiás.

O resultado coloca o Bahia na 12ª posição, com 7 pontos somados. Já o Goiás sobe para a 14ª colocação também com 7 pontos.

Na próxima rodada o Tricolor de Aço pega o Internacional pelo Brasileirão e o Goiás encara o Universitário, pela Sul-Americana.

O Bahia teve dificuldade em trocar passes no começo devido ao distanciamento entre os jogadores no meio-campo, mas conseguiu abrir o placar ao encaixar uma troca rápida e longa na frente da defesa esmeraldina.

O gols sofrido serviu de motivação e o que se pôde ver nos minutos seguintes foi um Goiás mais reativo e focado em atacar pelas laterais e apostar em jogadas pelo alto, mas foi de falta que conseguiu deixar tudo igual.

Ao longo do jogo, o que se pôde ver foi um Bahia essencialmente ofensivo e focado em trabalhar a bola para atacar tanto por dentro quanto pelos lados e mostrando mais qualidade no jogo individual com finalizações de Everaldo. No outro lado, o Goiás se mostrou mais efetivo no fator coletividade.

Bahia tenta e Goiás administra. Na segunda etapa as equipes pouco atacaram. O Bahia passou a priorizar bolas cruzadas para Biel e o Goiás tratou apenas de administrar o marcador e garantir o ponto.

FICHA TÉCNICA

BAHIA

Marcos Felipe, Gabriel Xavier (Azevedo), David Duarte, Vitor Hugo, Vitor Jacaré, Thaciano, Cauly, Ryan, Ademir (Arthur Sales) Everaldo e Biel (Kayky); Técnico: Renato Paiva.

GOIÁS

Tadeu, Maguinho (Bruno Santos), Lucas Halter, Bruno Melo, Sander, Zé Ricardo, Willian Oliveira, Diego, Julián Palacios (Dodô), Alesson (Gabriel Novaes), Matheus Peixoto (Philippe Costa). Técnico. Emerson Ávila.

BAHIA 1 x 1 GOIÁS

Data e horário: 20 de maio de 2023, às 16h (de Brasília)

Motivo: 7ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Árbitro: Denis Ribeiro Serafim

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira e Eduardo Gonçalves da Cruz

Cartões amarelos: Zé Ricardo (GOI)

Cartões vermelhos: Não houve

Gols: Everaldo (BAH), aos 24' do 1T; Bruno Melo (GOI), aos 30' do 1T.