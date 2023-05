SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo venceu o Fluminense no 'Clássico Vovô', na noite deste sábado (20), e vai passar mais uma rodada na liderança do Campeonato Brasileiro. Foi a sexta vitória em sete jogos do alvinegro no campeonato.

O alvinegro não vencia o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro há cinco jogos e, jogando no Nilton Santos, não vencia desde 2018.

O Botafogo começou o jogo tirando espaço da saída de bola do Fluminense, mas a primeira finalização foi do tricolor. Boa trama de ataque entre Cano e Ganso, Pirani recebeu e bateu prensado.

O time da casa pressionou na primeira parte da etapa inicial, conseguindo anular a troca de passes do tricolor.

A torcida do Botafogo provocou o rival com gritos de 'Série C' e a galera do Flu ficou 'louca da cabeça'.

Botafogo incomodou o Fluminense e se impôs dentro de casa, tirando o sossego da saída de bola tricolor, que teve dificuldades e perdeu a bola algumas vezes.

O Fluminense voltou do intervalo ocupando o campo de ataque, trocando passes e tentando encontrar espaços para finalizar. Não encontrou muitos.

O Botafogo abriu o placar com Cuesta, após cobrança de escanteio e bola ajeitada de Tiquinho para a área. O camisa 15 finalizou sentado para o fundo do gol. O VAR demorou na análise, mas confirmou o gol.

Com a vitória o Botafogo não vai sair da ponta da tabela nesta rodada. Perseguido pelo Palmeiras, o Fogão não será alcançado em caso de vitória do Verdão sobre o Santos.

O Fluminense estaciona nos 13 pontos na terceira colocação e pode ser alcançado apenas pelo Cruzeiro na 7ª rodada.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO

Lucas Perri; Rafael (Di Plácido), Adryelson, Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Gabriel Pires (Marlon Freitas), Eduardo (Philipe Sampaio); Júnior Santos, Luís Henrique (Victor Sá) e Tiquinho Soares.

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier (John Kennedy), Nino, Felipe Melo (Manoel), Guga; André, Pirani (Lelê), Lima (Martinelli), Ganso; Arias, Cano.

BOTAFOGO 1X0 FLUMINENSE

7ª RODADA DO BRASILEIRÃO

Data e horário: 20 de maio de 2023, às 18h30h (de Brasília)

Motivo: 7ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro, Brasil

Árbitro: Braulio da Silva Machado

Assistentes: Bruno Boschilia e Thiaggo Americano Labes

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira

Cartões amarelos: Tiquinho Soares, Marçal, Cuesta (BOT); Lelê (FLU)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Victor Cuesta (BOT)