SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo sofreu sustos, mas superou o Vasco dentro do Morumbi por 4 a 2 em jogo eletrizante, na noite deste sábado (20), manteve a sequência invicta sob comando de Dorival Júnior e avançou na tabela do Campeonato Brasileiro.

O resultado deixou a equipe paulista com 12 pontos, enquanto os cariocas estacionaram nos seis e podem terminar a rodada dentro da zona do rebaixamento.

A 1ª etapa contou com três gols, e quem saiu na vantagem foi o São Paulo, que foi mais efetivo. Calleri e Nestor colocaram os mandantes em vantagem, mas Barros descontou pouco antes do intervalo.

No 2° tempo, a insistência carioca nas bolas alçadas gerou o empate parcial, mas dois jovens de Cotia decidiram: Beraldo e Juan, já nos minutos finais, balançaram as redes de Léo Jardim e explodiram um Morumbi com mais de 57 mil pessoas.

O São Paulo volta a jogar na terça-feira (23), quando encara o Puerto Cabello, na Venezuela, pela Copa Sul-Americana. Já o Vasco terá uma semana de descanso e mede forças com o Fortaleza no outro sábado (27).

Gols e destaques

A torcida são-paulina esquentou o Morumbi no início do jogo, mas quem assustou foi o Vasco. Logo aos dois minutos, Galarza aproveitou rebote após cruzamento e, da entrada da área, bateu forte para o gol: Rafael fez grande defesa e espalmou para escanteio.

Os mandantes abriram o placar aos 23 minutos em meio a um duelo bastante equilibrado. Luciano recebeu da esquerda de Marcos Paulo, que ficou com a bola após bate-rebate e cruzou para a área. Calleri, em um movimento típico de camisa 9, se antecipou aos zagueiros e balançou as redes após carrinho: 1 a 0.

O Vasco quase viu a desvantagem aumentar quando Robson, no campo de defesa dos visitantes, se enrolou antes de um recuo e perdeu a posse para Luciano. O atacante, rapidamente, tocou de lado para o companheiro argentino, que finalizou sem muita força ao gol de Léo Jardim.

Na parte final do 1° tempo, os visitantes tentaram pressionar o adversário, mas se atrapalharam e foram castigados: depois da cobrança de um lateral no ataque, Jair chutou a bola duas vezes em Piton e gerou um contra-ataque. Melhor para Nestor, que recebeu de Luciano na ponta direita, deixou Robson na saudade e fuzilou o gol carioca já dentro da área: 2 a 0.

O Vasco conseguiu diminuir o prejuízo antes do intervalo. Léo lançou em profundidade para Galarza, que levantou a bola para a área. Barros subiu mais do que Caio Paulista, balançou as redes e recolocou seu time na partida: 2 a 1.

No primeiro lance do 2° tempo, Figueiredo foi acionado pela ponta esquerda e cruzou para a área. Rafael errou o tempo de bola e viu a bola cair nos pés de Gabriel Pec, que acertou o travessão ao chutar em meio aos defensores rivais.

A equipe de Barbieri buscou o empate explorando, e muito, as bolas cruzadas na área. O problema é que nenhuma delas encontrou Pedro Raul, centroavante de 1,92m que comanda o ataque vascaíno. Enquanto isso, a zaga são-paulina precisou trabalhar bastante para afastar o perigo.

O Vasco empatou já na casa dos 38 minutos também por meio de cruzamento, mas que desta vez veio com menos altura: Galarza recebeu lançamento à meia altura, ajeitou e estufou as redes de Rafael, que nada conseguiu fazer: 2 a 2.

Quando tudo parecia terminado, Beraldo conseguiu recolocar seu time em vantagem. O jovem zagueiro, cria de Cotia, subiu mais do que todo mundo em escanteio de Wellington Rato e fez o 3 a 2 já na casa dos 43 minutos.

Em meio à busca desesperada do Vasco pelo novo empate, os mandantes decretaram o placar em contra-ataque dentro dos dez minutos de acréscimo. Rato recebeu de Michel Araújo, inverteu o jogo da direita para a esquerda e viu Juan superar Léo Jardim e garantir a vitória: 4 a 2.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO

Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Luan (Wellington Rato), Gabriel Neves (Alisson) e Nestor (Michel Araújo); Marcos Paulo (Pablo Maia), Luciano e Calleri (Juan). Técnico: Dorival Júnior

VASCO

Léo Jardim; Pumita Rodríguez, Robson, Léo e Lucas Piton; Jair, Galarza (Rodrigo) e Barros (Alex Teixeira); Gabriel Pec (Carabajal), Figueiredo (Orellano) e Pedro Raul (Erick Marcus). Técnico: Maurício Barbieri

SÃO PAULO 4x2 VASCO

Data e horário: 20 de maio de 2023, às 18h30 (de Brasília)

Motivo: 7ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Thiago Augusto Kappes Diel (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Barros, Figueiredo, Jair, Pedro Raul (VAS)

Cartões vermelhos:

Gols: Calleri (SPO), aos 23 min do 1° tempo; Nestor (SPO), aos 41 min do 1° tempo; Barros (VAS), aos 44 min do 1° tempo; Galarza (VAS), aos 38 min do 2° tempo; Beraldo (SPO), aos 43 min do 2° tempo; Juan (SPO), aos 47 min do 2° tempo