SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Santos e Palmeiras fizeram um clássico mais truncado do que agitado e empataram sem gols na Vila Belmiro, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro ocorrido na noite deste sábado (20). Os donos da casa foram aos 11 pontos, enquanto o alviverde soma 15 e é vice-líder.

O resultado manteve dois tabus: o time de Odair Hellmann segue sem perder como mandante na temporada, enquanto a equipe alviverde não é derrotada pelo rival desde outubro de 2019.

O 1° tempo ficou marcado por um duelo da velocidade contra a cadência. O ágil Santos até se sobressaiu diante de um preso Palmeiras, mas não conseguiu superar Weverton até o intervalo.

Na metade final do clássico, o ritmo caiu, e as substituições feitas pelos técnicos não colaboraram para um melhor nível técnico.

Santos e Palmeiras voltam aos gramados na quarta-feira (24). O primeiro encara o Audax Italiano, fora de casa, pela Sul-Americana, enquanto o time da capital mede forças com o Cerro Porteño, no Paraguai, pela Libertadores.

Destaques da partida

A primeira grande chance do jogo saiu aos 13 minutos e após uma investida palmeirense. Dudu aproveitou desvio em cruzamento e ajeitou para Gabriel Menino, que bateu forte ao gol de João Paulo -a bola ainda tocou na trave antes de sair para a linha de fundo.

Em meio a um jogo truncado, Odair apostou na velocidade de seus dois pontas, Lucas Braga e Ângelo, para surpreender o rival em jogadas rápidas. Enquanto isso, os visitantes tiveram mais posse, mas não conseguiram furar a linha defensiva santista.

Aos poucos, a agilidade santista empolgou a Vila Belmiro e causou perigo ao gol adversário. Deivid Washington, pela ponta direita, e Lucas Pires, do lado oposto, obrigaram Weverton a trabalhar em chutes fortes. Os cruzamentos de Ângelo e Gabriel Inocêncio também assustaram a equipe alviverde.

Na volta para o 2° tempo, tanto Odair quanto João Martins foram obrigados a fazer substituições pelo mesmo motivo: choques de cabeça. Messias, Lucas Braga (do time mandante) e Gustavo Gómez (da equipe visitante) não voltaram ao gramado e deram lugar a Maicon, Lucas Barbosa e Naves.

O Palmeiras passou a jogar praticamente no campo adversário na metade final do clássico. Apesar disto, João Paulo não praticou defesas difíceis -muito graças à atuação do zagueiro Joaquim-, e o Santos conseguiu diminuir o ritmo gradativamente.

O desgaste falou mais alto nos últimos minutos do confronto, e as trocas feitas por Odair e João Martins não resultaram em produtividade. Do lado santista, Lucas Barbosa substituiu Lucas Lima e foi um dos nomes apagados. Já Endrick, que entrou no lugar de Dudu, recebeu poucas bolas em condição de mudar o panorama.

FICHA TÉCNICA

SANTOS

João Paulo; Gabriel Inocêncio, Messias (Maicon), Joaquim e Lucas Pires (João Lucas); Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima (Ivonei); Ângelo (Daniel Ruiz), Deivid Washington e Lucas Braga (Lucas Barbosa). Técnico: Odair Hellmann

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez (Naves) e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga (Richard Ríos); Dudu (Breno Lopes), Rony (Endrick) e Artur (Luís Guilherme). Técnico: João Martins

SANTOS 0x0 PALMEIRAS

Data e horário: 20 de maio de 2023, às 21h (de Brasília)

Motivo: 7ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Wagner Reway (PB)

Cartões amarelos: Ângelo, Dodi, Daniel Ruiz (SAN); Raphael Veiga (PAL)

Cartões vermelhos: