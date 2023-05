A rodada de sábado do Campeonato Brasileiro reservava chances de mudanças no topo da tabela com clássicos regionais, mas terminou com as duas primeiras posições inalteradas. O Botafogo venceu o Fluminense no Estádio Nilton Santos, por 1 a 0, e não apenas manteve a primeira colocação como ampliou a vantagem na ponta para três pontos. A folga maior na liderança se deveu ao empate entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro, por 0 a 0, que levou o Verdão aos 15 pontos, enquanto o Glorioso tem 18. O argentino Victor Cuesta foi o autor do gol da vitória do Alvinegro carioca em casa.

Vindo de duas derrotas consecutivas depois de uma sequência de 15 jogos sem ser batido, o Botafogo teve apoio considerável do torcedor no Nilton Santos. Os 24 mil presentes ao estádio presenciaram um Fluminense com predomínio na posse de bola, mas que pouco finalizou ao gol adversário. O Botafogo tentou muito mais e foi premiado aos 29 do segundo tempo. Depois de finalização de Junior Santos que gerou grande defesa de Fábio, na cobrança de escanteio, Victor Cuesta aproveitou a confusão e finalizou, no chão, para marcar o gol da partida.

Nos minutos finais, Lelê passou pelo goleiro Lucas Perri e teve grande chance para empatar, mas acabou chutando para fora.

O Botafogo chegou à sexta vitória em sete jogos e, devido aos critérios de desempate (maior número de vitórias), seguirá como líder não apenas até o fim da sétima rodada, como também da oitava rodada, mesmo em caso de derrota no próximo compromisso, diante do América, em casa, no domingo (28). Antes disso, o Glorioso visita o César Vallejo, do Peru, na quinta-feira (25), pela Copa Sul-Americana.

Já o Fluminense, que teria assumido a liderança em caso de vitória, estacionou nos 13 pontos, momentaneamente na terceira colocação. O Tricolor volta a campo na quinta pela Copa Libertadores, quando visita o The Strongest, em La Paz. Pelo Brasileiro, o time de Fernando Diniz entra em campo novamente no domingo, quando enfrenta o Corinthians em São Paulo.

Santos e Palmeiras não saem do zero

O Palmeiras tinha a chance de manter distância de um ponto para o líder Botafogo, mas protagonizou um clássico de poucas emoções com o Santos, na Vila Belmiro. As equipes ficaram no 0 a 0 em um jogo morno. Como consolo para o Alviverde, o time se manteve como o único invicto da competição, com 15 pontos oriundos de quatro vitórias e três empates em sete rodadas.

Atlético vira sobre o Coxa e sobe na tabela

O Galo, que começou o campeonato com tropeços, chegou à terceira vitória consecutiva no Brasileirão ao bater o Coritiba de virada, fora de casa, por 2 a 1. No primeiro tempo, Robson cobrou pênalti e abriu o placar para os donos da casa no Couto Pereira. Ainda no primeiro tempo, Hyoran desviou cobrança de falta com a cabeça e igualou. Na reta final do jogo, Hulk, também de pênalti, deu a vitória ao Atlético.

São Paulo bate Vasco

No Morumbi, São Paulo e Vasco fizeram o jogo mais movimentado da noite. O São Paulo abriu dois gols de vantagem no primeiro tempo, com Calleri e Rodrigo Nestor. Barros diminuiu de cabeça antes do intervalo. A partida teve mais emoções na reta final da segunda etapa. Galarza empatou aos 37 e, nos minutos finais, o São Paulo desempatou e matou o jogo com gols de Beraldo, aos 44 e Juan, aos 47: 4 a 2.

Bragantino se recupera

Em Bragança Paulista, o Bragantino conseguiu dar fim a uma sequência de seis jogos sem vitórias, somando todas as competições. O Massa Bruta recebeu o Athletico Paranaense e venceu por 2 a 0, com um gol em cada tempo. Eduardo Sasha abriu o placar na primeira etapa e Thiago Borbas, nos minutos finais, fez o segundo gol dos donos da casa no Estádio Nabi Abi Chedid.

América, enfim, vence a primeira

América e Fortaleza entraram em campo no Estádio Independência em situações opostas na tabela: o Coelho sem vitórias e o Leão sem derrotas. No entanto, ao final dos 90 minutos, as duas sequências chegaram ao fim. O América conseguiu o triunfo com gols de Breno e Felipe Azevedo, enquanto Pochettino marcou para a equipe cearense.

Clássicos no domingo

Neste domingo, mais dois duelos de grande rivalidade dão continuidade à rodada. O Flamengo recebe o Corinthians, no Maracanã, enquanto o Grêmio será o anfitrião diante do seu inimigo centenário, o Internacional, no Gre-Nal disputado na Arena do Grêmio.

Cruzeiro e Cuiabá fecham a rodada na segunda (22), no Mineirão, em Belo Horizonte.

