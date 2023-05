SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma briga de torcedores de São Paulo e Vasco fechou uma estação de metrô na noite deste sábado (20) por 20 minutos, por volta das 22h30.

Torcedores de São Paulo e Vasco brigaram na estação Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, após a vitória do Tricolor do Morumbi por 4 a 2, pela 7ª rodada do Brasileirão.

Três pessoas foram detidas na linha 9-Esmeralda, de acordo com nota da concessionária que opera a linha, após a confusão que envolveu policiais militares e seguranças da estação.

Vídeos e fotos que circulam nas redes sociais mostram um ônibus com torcedores do Vasco na porta da estação. Eles teriam jogado pedras nos são-paulinos que estavam no local.

A circulação dos trens só foi afetada na estação Pinheiros.

DETIDOS FORAM ENCAMINHADOS DP

Os torcedores detidos foram levados ao 14º Distrito Policial (Pinheiros). A reportagem procurou a Polícia Militar para ter informações sobre a liberação dos envolvidos, mas até o momento da publicação da matéria não obteve resposta. Caso ocorra, a nota será atualizada.