SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jogo entre Real Madrid e Valencia precisou ser paralisado neste domingo (21) após torcedores dos donos da casa entoarem gritos racistas direcionados para o brasileiro Vinícius Júnior.

Torcedores do Valencia começaram a gritar 'Mono', 'Macaco' em espanhol, nos momentos em que o brasileiro esteve perto da lateral. O jogo estava nos 15' do segundo tempo. 10 minutos após o início dos gritos, o árbitro paralisou a partida depois que os torcedores repetiram o gesto.

O jogo foi interrompido por aproximadamente 5 minutos e foi necessário que o locutor do estádio pedisse para que os torcedores parassem por risco da partida ser encerrada.

Vinicius Junior começou a discutir com os torcedores do Valencia, e Ancelotti chamou o brasileiro no banco de reservas pedindo que ele se acalmasse. O brasileiro foi expulso após a reação.

A partida foi reiniciada pelo árbitro e o Real Madrid perdeu por 1 a 0.

Vinicius Júnior foi atrapalhado pela presença de uma segunda bola em campo quando partiu para a jogada na esquerda. A torcida do Valencia começou a hostilizar os jogadores do Real Madrid, que ficaram indignados com a situação.

O brasileiro foi xingado por parte da torcida do Valencia perto do local do lance e logo apontou para o setor de onde partiam os gritos de "macaco".

Caso parecido

Jogadores do Valencia abandonaram o jogo contra o Cádiz após um suposto caso de racismo envolvendo o zagueiro francês Diakhaby. Ato aconteceu pelo Campeonato Espanhol, em abril de 2021.

Diakhaby discutiu com Juan Cala, do Cádiz, depois de uma jogada aérea. O zagueiro ficou bastante irritado com o comentário de Cala e foi tirar satisfação com a bola ainda rolando.

No momento do acontecido, Cala teria dito para Diakhaby: "Negro de merda". A informação é do jornal espanhol "Marca"

O jogador teve que ser contido pelos companheiros, o jogo paralisado por alguns minutos, e Diakhaby substituído.