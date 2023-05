SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Valencia venceu Real Madrid neste domingo (21), por 1 a 0, em partida marcada por gritos racistas da torcida presente no estádio de Mestella contra o brasileiro Vinicius Júnior, que acabou expulso de campo.

A partida pelo Espanhol não valia mais nada para o Real Madrid. A equipe só cumpre tabela após o título conquistado pelo Barcelona.

A vitória ajuda o Valencia a terminar a 35ª rodada afastado do Z4. A equipe tem 40 pontos e ainda luta para não ser rebaixada. O único gol do jogo foi marcado por Diego López, aos 32' do primeiro tempo.

Mais uma vez gritos racistas foram direcionados ao brasileiro. Ele foi expulso nos acréscimos do jogo depois de uma confusão generalizada entre os jogadores das duas equipes.

Como começou

Aos 15' do segundo tempo, torcedores lançaram outra bola em campo, e Cömert chutou na direção do brasileiro, que acabou sofrendo uma falta no momento em que estava preparando uma jogada de ataque.

Ao levantar e se direcionar para a lateral do campo, alguns torcedores do Valencia gritaram 'Mono' (macaco) contra o brasileiro.

Vinicius Junior discutiu rapidamente com alguns torcedores, mas a partida continuou.

Cerca de 10 minutos depois, o jogo foi paralisado, visto que os torcedores do Valencia voltaram a repetir o gesto.

O locutor do estádio pediu para que os gritos fossem encerrados sob ameaça do jogo ser suspenso.

Logo depois, o brasileiro identificou o torcedor que cometeu o ato racista e ao tirar satisfação foi insultado por outros torcedores presentes.

Poucos minutos depois, já nos acréscimos, jogadores de Valencia e Real Madrid trocaram empurrões após Vini Jr. ser chamado de macaco pelo goleiro rival e receber um mata-leão de Hugo Duro.

Na reação, o brasileiro atingiu o rosto de Mamardashvili e acabou expulso.

Jogo

Apesar do Real Madrid controlar o ritmo do jogo e trocar passes no campo de ataque, o que se viu em campo foi uma equipe ainda sentida pela derrota para o Manchester City, apresentando um jogo lento e sem reação.

O brasileiro não teve chances de tentar dar outro rumo ao jogo. Sempre marcado, chegou a reclamar em alguns momentos com o quarto árbitro pela quantidade de faltas sofridas.

Mesmo sem posse de bola, os donos da casa ditaram o ritmo do jogo no segundo tempo e, mesmo com a entrada de Rodrygo para dar mais velocidade pelas laterais, a história não mudou, e Courtois continuou tendo muito trabalho.

Marca registrada da equipe ao longo da temporada, o Real Madrid, além de ficar atrás no placar, também ficou atrás no número de finalizações boa parte do jogo, chegando a igualar apenas nos acréscimos: 6 x 6.